الاحزاب التركمانية تجدد مطالبتها بمنصب محافظ كركوك .. ويتعهدون

2019/02/18 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… جددت الاحزاب التركمانية في كركوك في مؤتمر صحفي يوم الاثنين مطالبتها بمنصب محافظ كركوك.

وقال علي البياتي خلال المؤتمر “نحن نطالب كمكون تركماني ان يكون منصب محافظ كركوك من حصتنا لأننا نعتقد جازمين ان التركمان يستطيعون خلق نوع من الاستقرار السياسي والاداري في كركوك حيث انهم ليست لديهم مشاكل سياسية او اية مشاكل عنصرية مع بقية المكونات وانهم موضع ترحيب الجميع”، حسب تعبيره.

واضاف انه “لدينا الشخصيات الكفؤة والنزيهة التي تستطيع ادارة هذا المنصب”، منوها الى ان التركمان لم يتسلموا هذا المنصب منذ تشكيل الدولة العراقية وهذا المنصب من ابسط حقوقهم كمكون اساس واصيل في كركوك”.

واخفق مجلس محافظة كركوك اليوم الاثنين، عقد جلسة لاختيار محافظ جديد بدلاً من المحافظ الحالي بالوكالة راكان الجبوري، بسبب الخلاف حول مكان انعقاده، حيث طالبت الاحزاب الكوردية بعقد الجلسة في اربيل ، رفضت احزاب عربية وتركمانية ذلك.

وحال منصب محافظ كركوك دون ابرام اتفاق سياسي شامل بين الحزبين الرئيسين في اقليم كوردستان الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وتجري مباحثات حاليا لأنها الخلاف على هذه النقطة.

وقالت عضو برلمان كوردستان عن الاتحاد الوطني الكوردستاني بيكرد طالباني للصحفيين اليوم ان هناك مشاورات بين الحزبين للتوصل الى اتفاق نهائي، مردفة بالقول انه “نامل ان يتم حسم تلك النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها”.

ونوهت الى انه “لا توجد سوى نقطة واحدة هي محل الخلاف وهي المتعلقة بمنصب محافظ كركوك ونامل ان يوصل الحزبان الى اتفاق بشأنها اليوم”.

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