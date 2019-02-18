الفتح يكشف تفاصيل اتفاقه مع

2019/02/18 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحالف الفتح، اليوم الاثنين، عن تفاصيل اتفاقه مع تحالف سائرون بشأن مرشح وزارة الداخلية في حكومة عادل عبد المهدي.

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