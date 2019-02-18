برهم صالح يتلقى دعوة لزيارة بلجيكا ومقر الاتحاد الاوروبي

2019/02/18 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، دعوة رسمية لزيارة بلجيكا ومقر الاتحاد الاوروبي.

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