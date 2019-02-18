نجم منتخبنا الوطني علي عدنان يشارك في تدريبات فريق أمانة بغداد

2019/02/18 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجد لاعب المنتخب الوطني ونادي أتلانتا السابق، علي عدنان، في تدريبات فريق أمانة بغداد، اليوم الاثنين، خلال استعدادات الأخير لمواجهة الميناء يوم الخميس المقبل.

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