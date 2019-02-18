العمليات المشتركة تصدر توضيحاً حول أنباء توغل القوات العراقية داخل سوريا

2019/02/18 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس نفى المتحدث باسم العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، استعداد القوات العراقية للتغول إلى داخل الاراضي السورية، مؤكداً ان مهمة القوات العراقية هي حماية الحدود العراقية، وقال رسول في تصريح صحفي، تابعه “ناس”، اليوم (18 شباط 2019)، إنه “يستغرب نسب تصريحات صحفية إليه، حول توغل القوات العراقية إلى داخل الاراضي السورية، مؤكداً أن مهمة القوات […]

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