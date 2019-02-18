2019/02/18 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلنت وزارة التخطيط، الاثنين، ان الانباء التي تحدثت عن اطلاق التعيينات في الوزارة، عارية عن الصحة.وقالت الوزارة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (18 شباط 2019)، “ننفي الاخبار التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاعلان عن اطلاق التعيينات في الوزارة “.واكدت انه “لاصحة لهذه الاخبار والمعلومات؛ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط: لا تعيينات في الوزارة) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط: لا تعيينات في الوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).