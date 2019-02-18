2019/02/18 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‎الاتحاد العراقي لكرة اليد، يقرر تاجيل انطلاق مباريات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/18 | 21:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‎الاتحاد العراقي لكرة اليد، يقرر تاجيل انطلاق مباريات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‎الاتحاد العراقي لكرة اليد، يقرر تاجيل انطلاق مباريات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).