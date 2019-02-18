2019/02/18 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9hfPdrO2alA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مع المواطن | الاراضي الزراعية | تقديم ناجي ستار 2019/2/18) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مع المواطن | الاراضي الزراعية | تقديم ناجي ستار 2019/2/18) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).