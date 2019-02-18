قوات سوريا الديمقراطية لرووداو: الانسحاب الأمريكي سيدفعنا لاختيار سبل حماية أمننا واستقرارنا

2019/02/18 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – القامشليأكد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، كينو غابرييل، أنه في حال انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وفي ظل التهديدات المختلفة التي تتعرض لها المنطقة من عدة قوى إقليمية ومحلية، فإن المجال مفتوح أمامنا لمعرفة أفضل الطرق من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا.وحول الاجتماع الذي عُقد، اليوم الاثنين، بين قوات سوريا الديمقراطية، ورئيس القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل، أوضح غابرييل أنه "انتهى قبل ساعات، وليست لدي معلومات كاملة حول النقاشات التي دارت في الاجتماع، وربما ستكون هناك تصريحات لاحقة بهذا الخصوص".وقال غابرييل، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "الاجتماعات والنقاشات مع القوات الأمريكية والتحالف الدولي مستمرة بشكل عام حول مختلف القضايا والمشاريع الموجودة حالياً، والتي يجب معرفة آليات استمرارها مع التحالف الدولي".وأضاف المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، أن "الجلسات مع القادة الأمريكيين وغيرهم ستستمر للوصول إلى معرفة كاملة بحيثيات وتطورات الأوضاع والمشاريع والقضايا الموجودة بين أيدينا ضمن النقاشات".وتابع قائلاً: "اليوم هناك علاقات مع كافة الأطراف التي لها ارتباط وعلاقة مع القضية السورية، وبعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وفي ظل التهديدات المختلفة التي تتعرض لها المنطقة من عدة قوى إقليمية ومحلية، فإن المجال مفتوح أمامنا لمعرفة أفضل الطرق من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا، وتأمين الحماية للمواطنين وسكان هذه المناطق، وسنبني مشاريعنا وبرامجنا المستقبلية بناءً على ذلك، وبكل الأحوال فإن الارتباط مع الحكومة السورية والعلاقة معها أمرٌ يعود لمجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا للإقرار بها".وزادَ غابرييل: "من ناحية أخرى نحن مستمرون بالعمل مع التحالف الدولي طالما هو موجود هنا على الأرض، أما بخصوص بعض (التصريحات المتعلقة بهذا الإطار)، فإن من الطبيعي ألا تدعم طرفاً شريكاً لك إذا كان متحالفاً مع طرف آخر تعاديه، وعلى هذا الأساس سيكون الأمر مرتبطاً بالقيادة الأمريكية للإقرار به، أما نحن فسنعمل بكل الأحوال لمصلحة الشعب في المنطقة".مشيراً إلى أن "تصريحات الحكومة السورية تعبر عن وجهات نظرها، والتي ستتوافق بطبيعة الحال مع المشاريع والمصالح التي تملكها الحكومة، أما بالنسبة لنا، كما بالنسبة لجميع الأطراف، فسوف نعمل بما يتوافق مع مصلحة شعوب المنطقة، وعلى أساس المشروع الديمقراطي الذي نرى فيه حلاً للأزمة السورية بشكل عام، وسبق أن أوضحنا موضوع العلاقة مع الحكومة السورية من خلال المطالب والنقاط التي وضعتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فيما يخص المفاوضات مع الحكومتين السورية والروسية، والتي يأتي العمل فيها من أجل سوريا موحدة في حال تقرر وجود قوات عسكرية موحدة، ويجب المحافظة ضمنها على خصوصية قوات سوريا الديمقراطية التي حررت جميع مناطق شمال وشرق سوريا من إرهاب داعش، وكذلك ضمن إطار الاعتراف الدستوري بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وقد ركزنا على هذه النقاط خلال الاجتماع الذي عقد البارحة للمجلس العسكري لقوات سوريا الديمقراطية".كما أكد غابرييل أن "المرحلة الأخيرة للعمليات العسكرية التي تشنها قوات سوريا الديمقراطية، مستمرة، وبقايا إرهابيي داعش محاصرون ضمن مساحة نصف كيلومتر مربع، ومعظمهم موجودون في أنفاق وملاجئ تحت الأرض سبق أن أعدوها لهذا الغرض، والبطء والهدوء الذي تبديهما قواتنا حالياً هدفه تأمين حياة الأسرى والمحتجزين، وكذلك المدنيين الذين يتخذهم داعش دروعاً بشرية، ونحن بانتظار الوصول إلى نتيجة فيما يخص إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين لدى داعش من أجل إنهاء العمليات العسكرية في تلك المنطقة".لافتاً إلى أن "المختطفين والمحتجزين لدى تنظيم داعش من مختلف المناطق، مثل منبج، كوباني، الجزيرة، والرقة، أو حتى ديرالزور، بشكل عام لم نرى أعداداً كبيرة منهم، والمجموعات الصغيرة التي أطلق سراحها لا تقارن بالأعداد الكبيرة التي اعتقلت خلال فترات مختلفة من قبل داعش، وسنحاول الحصول على كافة المعلومات الممكنة خلال عمليات التحقيق، بهدف معرفة مصيرهم جميعاً وأماكن وجودهم، سواء داخل سوريا أو خارجها، بعد إنهاء العمليات العسكرية".

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