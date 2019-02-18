الدهلكي يطالب عبد المهدي بإدراج مطالب المعلمين ضمن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء

2019/02/18 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

طالب

القيادي في ائتلاف الوطنية النائب رعد الدهلكي، الاثنين، الحكومة ورئيسها عادل عبد

المهدي بإدراج مطالب شريحة المعلمين ضمن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة لمناقشتها

وفق القوانين.

وقال

الدهلكي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،إن “شريحة المعلمين تعتبر

من الشرائح المهمة والاساسية في بناء الاجيال المستقبلية ومن خلالها نستطيع وضع الاسس

الحقيقية لمستقبل زاهر للبلد، كما ان تلك الشريحة قد ظلمت كثيرا ولم يتم انصافها رغم

انها الاساس في نهضة كل البلدان المتقدمة”.

واكد،

“اننا ندعم المطالب المشروعة للمعلمين ونشد على ايديهم وندعو مجلس الوزراء للاستجابة

لتلك المطالب وفق الاطر والقوانين العراقية النافذة بعيدا عن المماطلة والتسويف لتلك

المطالب، وادراج موضوع المعلمين ضمن جدول جلسة الحكومة المقبلة”.

كما

طالب النائب عن ائتلاف الوطنية، مجلس النواب بـ”الاشراف والرقابة على تنفيذ المطالب”.

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