العمليات المشتركة توضح حقيقة نية القوات العراقية الدخول للاراضي السورية

2019/02/18 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

نفت

قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، نية القوات العراقية الدخول للاراضي السورية لمقاتلة

تنظيم “داعش”، مشيرا الى ان القوات الامنية مهمتها تأمين الحدود فقط.

وقال

المتحدث باسم العمليات العميد يحيى رسول في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، “ننفي ما جاء في وكالة راوداو بان القوات العسكرية والقطعات المشتركة متهيئة

للدخول للاراضي السورية”، مبينا ان “هذا كلام غير صحيح”.

واضاف

رسول، “واجبنا واضح هو تأمين الحدود العراقية السورية واجرينا تحصينات وادخلنا

التكتلوجيا بالمراقبة وعززنا القطعات”.

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