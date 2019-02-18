محدث.. العملات المشفرة توسع مكاسبها لـ11 مليار دولار بقيادة البيتكوين

2019/02/18 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من: سالي إسماعيل

مباشر: سيطرت المكاسب القوية على سوق الأصول المشفرة خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتتجاوز الأرباح 11 مليار دولار في أقل من 24 ساعة مع تسجيل قفزات قوية في قائمة الخمسة الكبار.





وبحسب مذكرة بحثية لمحلل في صندوق "كامبريدج أسوشيتس" نقلتها وكالة بلومبرج الأمريكية اليوم، فإنه على الرغم من التحديات فإن الوقت قد حان بالنسبة للمستثمرين البدء في استكشاف هذا السوق مع التركيز على المدى الطويل.





وتكالب المستثمرون على العملات الإلكترونية خلال الساعات القليلة الماضية ما دفع السوق الرقمي لتسجيل مكاسب تتجاوز قيمتها الـ11 مليار دولار.





وبحلول الساعة 5:15 مساءً بتوقيت جرينتش، صعدت القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات الافتراضية إلى 131.68 مليار دولار مقارنة مع مستوى 120.77 مليار دولار المسجل في تعاملات الأمس.





وفي نفس التوقيت، فإن اللون الأخضر خيّم على قائمة الخمسة الكبار من حيث القيمة السوقية مع صعود قوي لعملتي "إيه.أو.إس" و"الإيثريوم" وفي ظل استمرار ابتعاد البيتكوين كاش عن القائمة رغم مكاسبها القوية.





وارتفعت العملة رقم واحد حول العالم "البيتكوين" بنسبة تزيد عن 7.4% لتصل إلى 3900.9 دولار بقيمة سوقية تبلغ 68.44 مليار دولار.





بينما شهدت عملة الإيثريوم مكاسب بنحو 14.1% لتصل إلى 145.1 دولار وتشغل بذلك المركز الثاني في قائمة الخمسة الكبار.





وفي المركز الثالث جاءت عملة الريبل بارتفاع 6.6% لتسجل 0.3208 دولار يليها عملة "إيه.أو.إس" بالمرتبة الرابعة والتي سجلت 3.42 دولار بزيادة 21.2%.





في حين تذيل القائمة عملة الليتكوين والتي صعدت للترتيب الخامس بعد خسائر البيتكوين كاش، مسجلة ارتفاعاً بأكثر من 10.4% لتصل إلى 47.81 دولار بقيمة سوقية قدرها 2.89 مليار دولار.





يذكر أن عملة البيتكوين كاش والتي تراجعت للمركز السادس شهدت زيادة 10.4% لتصل إلى 143.6 دولار لكن قيمتها السوقية بلغت 2.53 مليار دولار لتفشل بذلك في تجاوز الليتكوين.





وفي غضون ذلك، فإن عملة "واكس" الرقمية ارتفعت بنحو 28.7% لتصل إلى 0.046 دولار بقيمة سوقية قدرها 43.35 مليون دولار لتكون ثاني أكبر الرابحية من بين أكبر 100 عملة رقمية من حيث القيمة السوقية..





وتراجعت بذلك عملة "واكس" إلى الترتيب رقم 81 بعد أن كانت تحل بالمركز 72 في وقت سابق من التعاملات، حيث كانت أكبر الرابحين في قائمة الـ100 الكبار بارتفاع 48.6%.





في حين أن العملة الأكثر تحقيقاً للمكاسبة في قائمة أكبر 100 عملة افتراضية فكانت "فيريتاسيوم" والتي ارتفعت بنسبة 33.2% لتصل إلى 23.07 دولار وتحل في المركز رقم 72 بقيمة سوقية قدرها 49.59 مليون دولار.





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