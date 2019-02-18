مادورو: عصر إلامبراطورية الاميركية المجنونة قد ولى

2019/02/18 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن عصر الانقلابات والتدخلات الأمريكية في شؤون الدول قد ولى، واصفا الولايات المتحدة بـ “إمبراطورية مجنونة”.وكتب مادورو في تغريدة على “تويتر”: “لا تدرك الإمبراطورية في جنونها، أن وقت مدافع الأسطول والانقلابات والتدخلات قد مضى”.وأضاف: “الآن عصر الاستقلال والعزة الوطنية وسلطة الشعب والجمهورية الحرة ذات السيادة”.وتتهم […]

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