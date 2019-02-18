الأرجنتيني بيريزو مدرباً جديداً لمنتخب باراغوي

2019/02/18 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسيكون بيريزو (49 عاماً) أمام مهمة قيادة المنتخب الأميركي الجنوبي في بطولة كوبا أميركا 2019 وتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.وسيتولى الأرجنتيني مهمة تدريب المنتخب بعدما أشرف على أندية سلتا فيغو وأشبيلية وأتلتيك بيلباو الإسبانية، علماً بأن الأخير أقاله في كانون الأول/ديسمبر الماضي بسبب سوء النتائج، بعدما قاده لتحقيق فوز وحيد في 14 مباراة في الليغا الإسبانية.وكان المدرب قد أقيل أيضاً من منصبه كمدرب لإشبيلية في كانون الأول/ديسمبر 2017، بعد أسابيع فقط من استئناف مزاولته لمهامه إثر خضوعه لعملية جراحية بعد تشخيص إصابته بسرطان البروستات.وسيخلف بيريزو في منصبه الجديد الكولومبي أوسوريو الذي عيّن في أيلول/سبتمبر، وقاد منتخب الباراغواي في مباراة واحدة فقط ضد جنوب أفريقيا (1-1) في تشرين الثاني/نوفمبر، ثم ترك منصبه بموجب اتفاق مشترك مع الاتحاد المحلي في 13 شباط/فبراير الحالي.وأوقعت قرعة كوبا أميركا التي تقام بين 14 حزيران/يونيو والسابع من تموز/يوليو، الباراغواي في المجموعة الثانية التي تضم الأرجنتين وكولومبيا وقطر، بينما تضم الأولى البرازيل المضيفة وبوليفيا وفنزويلا والبيرو، والثالثة الأوروغواي والإكوادور واليابان وتشيلي، بطلة النسختين الأخيرتين في 2015 و2016.

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