مجلس النواب: استضافة مدراء الشركات الحكومية الخاسرة قريبا

2019/02/18 | 21:21

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بغداد- العراق اليوم:

أعلن النائب برهان المعموري، استضافة مدراء الشركات الخاسرة التابعة للوزارات الحكومية مع بداية الفصل...





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