2019/02/18 | 21:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلن النائب برهان المعموري، استضافة مدراء الشركات الخاسرة التابعة للوزارات الحكومية مع بداية الفصل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مجلس النواب: استضافة مدراء الشركات الحكومية الخاسرة قريبا) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد- العراق اليوم:
أعلن النائب برهان المعموري، استضافة مدراء الشركات الخاسرة التابعة للوزارات الحكومية مع بداية الفصل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مجلس النواب: استضافة مدراء الشركات الحكومية الخاسرة قريبا) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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