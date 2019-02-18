متنبئ جوي : نهاية الشهر الجاري أخر موجة برد تمر بها البلاد

2019/02/18 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاثنين، ان

نهاية الشهر الجاري ستكون أخر موجة برد تمر بها البلاد، فيما بينت

ان نهاية الشهر ستشهد انخفاضا بدرجات الحرارة وموجة من الأمطار.

وقال المتنبئ الجوي الأقدم في الهيئة صادق العطية في تصريح صحفي، إن

“الأسبوع الحالي سيكون الطقس ثابتا بدرجات الحرارة مع تكوينات غيوم

محلية بين منطقة وأخرى”.وأضاف أن “نهاية الشهر الجاري سيمر العراق بمنخفض جوي قطبي يؤدي الى

انخفاض بدرجات الحرارة ورياح شمالية بعموم البلاد”.وأوضح ان “مرور المنخفض سيكون اخر موجة برد تمر بها البلاد”، مشيرا

الى ان “المنطقتين الوسطى والشمالية ستشهدان موجة أمطار متفاوتة”.

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