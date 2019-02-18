عبد المهدي: ضرورة اختزال الوقت بمشاريع زيادة إنتاج الطاقة

2019/02/18 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ،الاثنين، أهمية اختزال عامل

الوقت وتركيز الجهود من اجل زيادة انتاج الطاقة الكهربائية.

ووجه عبد المهدي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية للطاقة، بحسب

بيان لمكتبه تلقت آفاق نسخة منه، وجه "باختيار أفضل الشركات والعروض

في مجالات إنشاء محطات الطاقة والصيانة ووفق توقيتات زمنية محددة".

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره وزراء النفط والكهرباء والموارد

المائية استعراض أهم المشاريع وسبل دعمها والاستعدادات الجارية

لموسم الصيف المقبل، وفقا للبيان.

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