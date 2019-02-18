2019/02/18 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ القوات الامنية تعتقل قيادي بارز بعصابات داعش في مدينة الرمادي

18/02/2019 21:10:00 PM |

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واع/الانبار/م.ا

أفاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار،اليوم الاثنين، بأن القوات الأمنية اعتقلت قيادياً بارزاً بعصابات داعش بكمين في مدينة الرمادي.

وذكر المصدر في تصريح نقله مراسل( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )إن القوات الامنية نصبت كمين لقيادي بارز في عصابات داعش الاجرامية واستدراجه لحين عودته الى مدينة الرمادي، ومن ثم اعتقاله من دون وقوع أي مواجهة مسلحة.

وأضاف, أن القوات الامنية تمكنت من اعتقال القيادي المتورط بعمليات استهداف القوات الامنية والمدنيين ابان سيطرة الدواعش على مناطق مختلفة من مدن الانبار.

وأوضح المصدر, أن القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة بقية اختباء عناصر الخلايا النائمة للتنظيم الارهابي وأماكن تواجدهم من دون اعطاء اسم القيادي لدواعي امنية.

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