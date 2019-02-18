سوريا.. العثور على صواريخ أميركية واسرائيلية ”مخبأة تحت الارض“ بريف دمشق

2019/02/18 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد _ متابعة

افادت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الاثنين، بالعثور على اسلحة وصواريخ أمريكية واسرائيلية الصنع مخبأة بمستودعات "تحت الارض" في مناطق ريف دمشق.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري سوري قوله، إن "عناصر الهندسة عثروا، خلال عمليات تمشيط المناطق التي طهرها الجيش من الإرهاب في ريف دمشق لرفع مخلفات الإرهابيين حفاظاً على حياة المدنيين، على صواريخ أمريكية وإسرائيلية الصنع وكميات كبيرة من الذخيرة والقذائف والأسلحة المتنوعة المتوسطة والخفيفة"، مبينا انها "كانت مخبأة بمستودعات تحت الأرض".

وأضاف، أن "من بين المضبوطات كميات كبيرة من ذخائر الرشاشات المتوسطة والبنادق الحربية وقذائف الدبابات والمدفعية والفوزليكا إضافة إلى المئات من صواريخ (غراد) وعدد كبير من الصواريخ المضادة للدروع صناعة أمريكية وصواريخ عيار 128 مم"، موضحا أن هذه الصواريخ "تستخدم في تسليح قوات العدو الإسرائيلي".

وتابع، أن "أعدادا كبيرة من قذائف (ال-ار بي جي) الفراغية والمتفجرة ومدافع الهاون وصواريخ مالوتكا وقذائف مضادة للدروع عثر عليها ايضا"، لافتاً إلى أن "هذه الكميات الكبيرة من الأسلحة والذخائر التي تم تزويد الإرهابيين بها هي مؤشر واضح على الدعم الذي تتلقاه التنظيمات الإرهابية من الدول الداعمة والممولة لها للاعتداء على الدولة السورية وأبنائها".

وأشارت وكالة الانباء السورية الرسمية، الى العثور على كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر، خلال عمليات تطهير الغوطة الشرقية، في الـ30 من الشهر الماضي، بينها رشاشات من صنع دول غربية و"كيان العدو الصهوني" بينها رشاشات متوسطة وثقيلة وقواذف (ار بي جي) وقناصات متنوعة منها شتاير وناتو وقواعد إطلاق القذائف وكميات كبيرة من الذخيرة المتنوعة.

بغداد اليوم _ متابعة

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بغداد اليوم _ متابعة

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بغداد اليوم- متابعة

قال الكاتب والإعلامي الإيراني، محمد غروي، إن "المجموعة الإرهابية التي تطلق على نفسها منظمة العدل، اتخذت من باكستان مقرا لها في مجال التدريب والتسليح، ومن موقعها يتم الهجوم على الأرضي الإيرانية"، مشيرا إلى مجاورة منطقة

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