عملاً بتعليمات وزارة التربية .. اصدار قرار بمنع التدريس الخصوصي

2019/02/18 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واظهرت وثيقة حصلت عليها " الغدير " انه بناء على ما جاء بتعليمات وزارة التربية، مديرية الشؤون القانونية، تنسب قيامكم بتفعيل الاوامر والتعليمات والتوجيهات الصادرة بخصوص منع التدريس الخصوصي في المدارس بشكل فعلي ومستمر.

انتهى ع.س

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