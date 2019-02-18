العمليات المشتركة تنفي نيتها مقاتلة

2019/02/18 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث باسم العمليات العميد يحيى رسول في بيان تلقت " الغدير "، نسخة منه، "ننفي ما جاء في وكالة راوداو بان القوات العسكرية والقطعات المشتركة متهيئة للدخول للاراضي السورية"، مبينا ان "هذا كلام غير صحيح".

واضاف رسول، "واجبنا واضح هو تأمين الحدود العراقية السورية واجرينا تحصينات وادخلنا التكتلوجيا بالمراقبة وعززنا القطعات"

انتهى ع.س

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