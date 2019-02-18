تشخيص حالة اصابة بـ

2019/02/18 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شخصت الملاكات الطبية في مستشفى الرطبة العام بمحافظة الانبار حالة نادرة لامرأة بعمر 40 عاما ، وهي ما يعرف بـ ( مرض أديسون) الذي يحول لون الجلد الى داكن.

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