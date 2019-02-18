2019/02/18 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية زراعة كربلاء، عن توسع المساحات المزروعة في قضاء عين تمر بمحصول الحنطة الى اكثر من (40) الف دونم خلال الموسم 2018/2019 نتيجة استخدام المرشات المحورية والثابتة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكثر من 40 الف دونم المساحة المزروعة بالحنطة في "عين تمر" بكربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكثر من 40 الف دونم المساحة المزروعة بالحنطة في "عين تمر" بكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).