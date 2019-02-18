عبد المهدي يؤكد ضرورة اختزال الوقت في مشروعات زيادة إنتاج الطاقة

2019/02/18 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الإثنين، أهمية اختزال عامل الوقت وتركيز الجهود من اجل زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية.

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