فرقة العباس تصدر بياناً بشأن عملية الاختطاف قرب النخيب

2019/02/18 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت قيادة فرقة العباس القتالية، الاثنين، أنه “لاتوجد عمليات اختطاف من قبل تنظيم داعش لمواطنين في قاطع النخيب الذي تمسكه الفرقة امتدادا من الحدود الإدارية لمحافظة كربلاء وصولاً إلى الانبار، مؤكدة نجاح مهامها بمسكه منذ أربع سنوات من دون حصول أية خروقات”.وقالت قيادة الفرقة في بيان تلقى “ناس” اليوم (18 شباط […]

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