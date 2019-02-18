فيديو: معلمون في النجف “يعتذرون للشهداء” ويعلنون إنهاء الإضراب

2019/02/18 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن معلمو محافظة النجف، الاثنين، انهاء اضرابهم، عبر فيديو مسجّل، فيما عبروا عن “اعتذارهم لعوائل الشهداء والطلبة عن تعطيلهم للدوام الرسمي ووعدوا بتعويض الطلبة عن ما فاتهم خلال فترة الإضراب التي امتدت يومين”

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