2019/02/18 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} رصدت كاميرات تحليق مروحيات امريكية من حوامات {الاوسبري} و{البلاك هوك} في سماء العاصمة بغداد عصر اليوم الأثنين.

ولم تعرف أسباب التحليق لكن خبراء أمنيين يعتقدون انها تتعلق بنشاطات روتينية ولوجستية للقوات الامريكية المنتشرة في قواعد عسكرية بالعراق.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. طائرات أمريكية تحلق بسماء بغداد اليوم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. طائرات أمريكية تحلق بسماء بغداد اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).