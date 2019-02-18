الأمم المتحدة مستعدة للمساعدة في حل أزمة تلوث مياه البصرة

2019/02/18 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو- أربيلأعربت رئيسة البعثة الأممية لمساعدة العراق (يونامي) جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الإثنين، عن قلقها إزاء تلوث مياه الشرب في محافظة البصرة، جنوبي العراق، وعرضت المساعدة لحلها.موقف بلاسخارت جاء، خلال زيارتها للبصرة، الإثنين، ولقائها بالإدارة المحلية للمحافظة والتي ضمت المحافظ أسعد العيداني وأعضاء مجلس المحافظة.وقالت بلاسخارت، للصحفيين عقب الاجتماع، إن "الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع حكومة البصرة لحل مشكلة المياه والمشاكل الأخرى في قطاعات التعليم والسكن وموازنة البصرة مع الحكومة الاتحادية.بدوره، قال محافظ البصرة أسعد العيداني إن اللقاء ناقش "قضايا السكن والتعليم والبطالة والمياه والبحث في إمكانية تقديم المساعدة من قبل الأمم المتحدة بهذا الشأن".وكانت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية ترتبط بالبرلمان) أعلنت نهاية العام الماضي تسجيل 118 ألف حالة تسمم جراء تلوث مياه الشرب بالبصرة.

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