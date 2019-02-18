الرقص علي السلالم

2019/02/18 | 21:44

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المستقلة – القاهرة – بقلم ماهر عواد

عن فلذة اكبادنا اكتب وخصوصا أطفال الدمج او صعوبات التعلم وأصحاب القدراتالذهنية الأقل من أقرانهم.فمازال الكثير منهم يعاني من مشكلات كثيرة نرصد بعض منها .برغم ان فخامة رئيس الجمهوريةعبد الفتاح السيسي جعل العام المنصرمعام ذوي الإحتياجات الخاصةالا أنهم مقسمون الي أنواع من الإعاقةفمنهم إعاقة حركية وأخري سمعية او بصريةولكن لديهم عقول تستطيع الفهم ومنهم القليل فقط ليس لدية القدرة الذهنية المتكاملة.او من هم مايسمي بالمنغوليوكذلك منهم القليل الذي لدية بعض القدراتالذهنية.



ومنهم من هو بالشكل فقطولكن أين حق من ليس له قدرات ذهنية محدودة وهم أصحاب صعوبات التعلماو التحصيل الأكاديمي.



وفرط الحركةفلا يستطيع الالتحاق بالمدارس الفكريةلأنهم علي حد قول المسؤليين قدرتهم الذهنية أعلي من أطفال المدارس الفكريةوكان جوابهم ليس لهم الا مدارس الدمجومن هنا تبدأ الكارثةفدمج هؤلاء مع أقرانهم من الإصحاحكانت لها أكبر الأثر السلبي لديهم وذلكلعدم فهم ما يدرسون بنفس كفاءة الآخرينفضلا عن رغبة من يدرس عدم وجودهمبالحصة لأنهم يشوشون علي الآخرينفما منهم الا اتخاذ القرار بأبعادهم وتواجدهم خارج الفصل او فناء المدرسةالا من رحم ربيوالسؤال هنا ما مصير هؤلاء من تلك الفئة من عيش حياة كريمة .فجلسات العلاج النفسي او تنمية المهاراتاو التخاطب او تعديل السلوكأصبحت مكلفة جدااااحتي في الأماكن الحكوميةاما الجمعيات الأهلية فقد أصبحت لصفوةالمجتمع وأصبحت بآلاف الجنيهات والتبرعات لا تذهب إلا حسب اهواءهماو الأقربين

ولا انسي يوما ان قال لي احد الوزراء السابقين المسؤل عن التعليم ان هؤلاء كمن رقص علي السلمفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسيالأب والإنسان نظرة إلي تلك الفئة

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