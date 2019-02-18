السلطات الامنية تكشف تفاصيل عراقي قتل شقيقته

2019/02/18 | 21:44

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(المستقلة)….



تمكن المحققون في مكتب مكافحة اجرام سوق الشيوخ في محافظة ذي قار جنوبي العراق من كشف ملابسات جريمة قتل فتاة حاول الجاني ايهام المحققين على انها حالة انتحار في قضاء سوق الشيوخ.

جريمة القتل وقعت مطلع تشرين الثاني 2018 حيث تلقى مركز شرطة الفضلية بلاغا عن وقوع حادث انتحار فتاة تبلغ من العمر 19 عاما بواسطة بندقية صيد , وللشك الحاصل قرر قاضي التحقيق المختص احالتها الى مكتب مكافحة الاجرام للتعمق بالتحقيق.

بعد جمع المعلومات وتدوين اقوال المدعين بالحق الشخصي حامت الشكوك حول شقيق المجنى عليها الذي يكبرها بعام واحد.

وتم القاء القبض عليه ومواجهته المعلومات والادلة المستحصلة انهار واعترف صراحة بارتكابه جريمة قتل شقيقته عن طريق الخطأ حيث كانت تقوم بإعمال المنزل وقام المتهم برفع بندقية الصيد وعندها خرجت إطلاقه من البندقية باتجاه شقيقته فأصابتها دون قصد ولا يعلم بوجود اطلاقة داخل البندقية .

وصدقت اقوال المتهم بالاعتراف قضائيا , واجري كشف الدلالة له وجاء مطابقا لاعترافاته وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق المادة توقيفه وفق المادة ( ٤٠٥ ق.ع).



(النهاية)

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