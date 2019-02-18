تصميم دبابة روبوت يقودها الذكاء الصناعي في روسيا

2019/02/18 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن مدير عام مكتب تصميم الدبابات في شركة “أورال فاغون زافود” الروسية، أندريه ترليكوف، أن المهندسون الروس بدأوا العمل على تصميم دبابة مستقبلية غير مأهولة.وقال ترليكوف، في حديث أدلى به لوكالة “تاس” الروسية، على هامش معرض “إيدكس-2019” في أبو ظبي، إن تلك الدبابة ستظهر قريبا في وحدات القوات البرية الروسية.وأضاف أن […]

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