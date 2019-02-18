2019/02/18 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I9P2oX208jc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محافظة ذي قار تبرم عقدا مع شركة صينية لانشاء مشاريع خدمية #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محافظة ذي قار تبرم عقدا مع شركة صينية لانشاء مشاريع خدمية #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).