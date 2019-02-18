الصحة تطالب بمحاسبة المعتدين على الملاكات الطبية

2019/02/18 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان اليوم الاثنين وقوف الوزارة الى جانب الملاكات الطبية ورفضها الاعتداء عليهم .

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