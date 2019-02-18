ضبط ارسالية منظفات مخالفة للضوابط في منفذ المنذرية الحدودي

2019/02/18 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطتالسلطة الكمركية في مركز كمرك المنذرية الحدودي بمحافظة ديالى إرسالية منظفات سائله (زاهي) محملة بـ(٤٥٠) كارتون مخالفة للضوابط قادمة من الجانب الايراني.

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