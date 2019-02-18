الرئاسة الفلسطينية: نجري اتصالات دولية للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه على الأقصى

2019/02/18 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت الرئاسة الفلسطينية الإجراءات الاحتلالية في المسجد الأقصى، وعلى بواباته، خاصة إغلاق باب الرحمة بالسلاسل الحديدية، محذرة من المخططات الإسرائيلية الساعية لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا تمهيدا للسيطرة الكاملة عليه.

وأكدت الرئاسة، في بيان صدر عنها اليوم الإثنين، أنها تتابع الأحداث الجارية في داخل الحرم القدسي الشريف، وتجري العديد من الاتصالات للضغط على دولة الاحتلال ولجم عدوانها المستمر بحق المسجد الأقصى والمصلين فيه، والمطالبة بالحفاظ على الوضع القائم منذ عام 1967.

وحملت حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التدهور الكامل والتوتر القائم، وحذرتها من الاستمرار في سياساتها القمعية والتعسفية، وتأجيج مشاعر شعبنا وما قد يترتب على ذلك من ردود فعل.

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