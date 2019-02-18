ماهو أفضل يوم لحجز أرخص الفنادق وتذاكر الطيران؟

2019/02/18 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حدد موقع “Expedia and Airlines Reporting Corporation‎” السياحي الإلكتروني أيام الأسبوع الأكثر ملاءمة لحجز الفنادق وتذاكر الطيران بأرخص الأسعار.ونشر خبراء السياحة والسفر على هذا الموقع الإلكتروني التخصصي دراسة ميدانية، تبرز أهمية اختيار اليوم المناسب من الأسبوع، للحصول على أفضل الأسعار لمحبي السياحة والسفر.وأعلن الخبراء أن يوم الجمعة هو اليوم الأفضل، مقارنة […]

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