2019/02/18 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ التخطيط تصدر بيانا بشأن اطلاق التعيينات في الوزارة

18/02/2019 21:31:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

اصدرت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، بيانا بشأن الاخبار التي تداولتها وسائل الاعلام بخصوص اطلاق التعيينات في الوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انها"تنفي الاخبار التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاعلان عن اطلاق التعيينات في الوزارة".

واكدت الوزارة، انه"لا صحة لهذه الاخبار والمعلومات ، اذ لم يصدر من الوزارة اي اعلان او بيان تعلن فيه عن اطلاق التعيينات".

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