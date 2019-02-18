17 حالة انتحار في الرصافة وحدها خلال أسبوعين: الصحة تتحدث عن أبرز الأساليب!

2019/02/18 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس سجلت دائرة صحة الرصافة, 17 محاولة انتحار في الرصافة ببغداد, خلال النصف الاول من شباط الجاري فقط.وقال اعلام صحة الرصافة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (18 شباط 2019), ان “دائرة صحة الرصافة, سجلت ١٧ حالة انتحار في بغداد الرصافة, خلال النصف الاول من شباط, من بينهم ١٦ فتاة ورجل, […]

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