الإتحاد الوطني الكوردستاني: لدينا ملاحظات عديدة على جلسة برلمان كوردستان

2019/02/18 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلكشف الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الإثنين، بأن لديه ملاحظات عديدة جلسة برلمان كوردستان التي عقدت اليوم.جاء ذلك في بيان للمكتب السياسي للإتحاد الوطني الكوردستاني، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، حيث اشار بأن " الحزب الديمقراطي الكوردستاني وبالتنسيق مع بعض القوائم الصغيرة الأخرى، وخارج الإتفاق مع الفائز الثاني في الإنتخابات الأخيرة، وهو الاتحاد الوطني الكوردستاني، حول شكل الحكم ووضع تخطيط وبرنامج مشترك لتحسين الأوضاع المعيشية لمواطني كوردستان، وحل المشاكل مع المركز وتطبيع الأوضاع غير الطبيعية في كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها، قد عقدوا جلسة برلمان كوردستان بنواقص سياسية وقانونية عديدة".وأضاف البيان، "وبالرغم من مطالبة الاتحاد الوطني الكوردستاني بتأجيل الجلسة لمدة 24 ساعة، للتوصل الى اتفاق مناسب حول تجاوز الاختلافات، ولكن للأسف تم إنعقاد جلسة البرلمان وبالشكل الذي رأيناه جميعاً".مبيناً، أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني لديه ملاحظات عدة حول جلسة البرلمان، ويرى أن هذه الخطوة لا تخدم تقدم العملية السياسية مع افرازاتها المستقبلية في اقليم كوردستان والمنطقة".

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