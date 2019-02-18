سعر النحاس يرتفع مع آمال التوصل لاتفاق تجاري

2019/02/18 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: صعدت أسعار معدن النحاس خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدعومة بآمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين وسط أحجام تداول أقل من الطبيعي.





وتشهد الأسواق العالمية أحجام تداول أقل من المعتاد اليوم مع إغلاق البورصة الأمريكية أبوابها أمام المستثمرين وكذلك أسواق العقود الآجلة اليوم في عطلة رسمية احتفالاً بيوم الرؤساء.





وتلقى المعدن الدعم من الآمال التي عقدها المستثمرين على التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين في جولة جديدة من المفاوضات تجرى هذا الأسبوع في واشنطن بعد اجتماع مثمر في بكين بالأسبوع الماضي.





وارتفع سعر النحاس في بورصة لندن للسلع بنسبة 0.9% في تمام الساعة 6:28 مساءً بتوقيت جرينتش، ليسجل 6281.54 دولار للطن المتري.





وبحلول الساعة 5:59 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر العقود الآجلة لمعدن النحاس تسليم شهر مارس في بورصة نيويورك بنسبة تزيد عن 1.3% ليصل إلى 2.83 دولار للرطل.





يذكر أن النحاس سجل خسائر تتتجاوز 0.4% في الأسبوع الماضي، لكنه حقق مكاسب يوم الجمعة بدعم بيانات صينية أفضل من التوقعات وإشارات بشأن تقارب محتمل بين الجانبين الأمريكي والصيني.





واستفاد المعدن من ضعف أداء الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للورقة الأمريكية بنحو 0.1% إلى 96.772.





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