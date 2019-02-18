الاتحاد الوطني: برلمان كوردستان عقد بعجالة وبنواقص قانونية وسياسية

2019/02/18 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الاثنين، بيانا بشأن عقد الجلسة الاولى لبرلمان اقليم كوردستان.

وجاء في البيان، "في الوقت الذي كانت جماهير شعب كوردستان وأصدقاؤنا في داخل وخارج الاقليم ينتظرون، بعد مضي ما يقارب 4 أشهر على اعلان النتائج النهائية لانتخابات برلمان كردستان، عقد الجلسة التكميلية للبرلمان بهدف اتباع الاجراءات القانونية لانتخاب هيئة رئاسة البرلمان والمضي نحو تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة اقليم كوردستان، وخاصة بعد التوصل الى اتفاق عام وشامل بين الكتل الفائزة، إلا أن ما أثار دهشة جميع الأطراف أن الحزب الديمقراطي الكردستاني وبتعاون وتنسيق مع بعض القوائم الصغيرة الأخرى، وخارج نطاق الاتفاق مع الكتلة الفائزة بالمرتبة الثانية في الانتخابات وهي كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني حول شكل الحكم ووضع تخطيط وبرنامج مشترك لتحسين الأوضاع المعيشية لمواطني كردستان وإنعاش البنية التحتية لاقتصاد كردستان، وكذلك حل المشاكل مع المركز وتطبيع الأوضاع غير الطبيعية في كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها، عقدوا جلسة للبرلمان بعجالة وبنواقص سياسية وقانونية عدة".

واوضح البيان انه "ورغم مطالبة الاتحاد الوطني الكوردستاني بتأجيل الجلسة لمدة 24 ساعة، بهدف التوصل الى اتفاق مناسب حول تجاوز الاختلافات، ولكن للأسف اتخذ في ذلك أيضا قرار غير مسؤول وعقدت الجلسة بالشكل الذي رأيناه جميعا".

وتابع ان "الاتحاد الوطني الكوردستاني لديه ملاحظات عدة حول جلسة البرلمان، ويرى أن هذه الخطوة لا تخدم تقدم العملية السياسية مع افرازاتها المستقبلية في اقليم كوردستان والمنطقة".

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