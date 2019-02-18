2019/02/18 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فريق ليبرون حقق الفوز ب178 نقطة ل164، بفضل تألق كيفين دورانت ورقم قياسي في الثلاثيات.وبعد المباراة قال ليبرون جيمس إن كلاي طومسون وداميان ليلارد لعبا دوراً مهماً في عودة الفريق إلى المباراةكما أكّد أفضل لاعب في المباراة كيفن دورانت على سعادته بالفوز بالجائزة، واللعب إلى جانب أمهر اللاعبينفي حين قال يانيس أنتيتو كومبو إنه رغم اقترابه من حصد جائزة أفضل لاعب إلا أنّ هدفه الأول هو تقديم أفضل أداء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوز آخر لفريق ليبرون وتتويج جديد لدورانت بجائزة أفضل لاعب) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوز آخر لفريق ليبرون وتتويج جديد لدورانت بجائزة أفضل لاعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).