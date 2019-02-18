شاهد .. تظاهرات غاضبة في نيودلهي ضد زيارة بن سلمان الى الهند

2019/02/18 | 22:23

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شارك حشد من الهنود اليوم الاثنين في مظاهرات ضد زيارة ولي العهد

السعودي محمد بن سلمان إلى نيودلهي المقررة غدا، ذلك بعد مظاهرات

مماثلة استقبلت بن سلمان في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.ورفع المتظاهرون في نيودلهي صورا لولي العهد السعودي ويداه ملطختان

بالدماء وعبارات تنديد بسياساته وجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي وحرب

اليمن.كما ندّد المشاركون في الاحتجاج بسوء تعامل السلطات السعودية مع

العمالة الهندية الموجودة في مدن المملكة المختلفة.وكانت وسائل إعلام محلية في الهند قد أبرزت خلال الأشهر الماضية

الأوضاع المعيشية الصعبة لمئات من العاملين الهنود في السعودية، لا

سيما من يتعرضون لأذى مستمر، ويواجهون تهما وأحكاما بالسجن على خلفية

قضايا تتعلق أساسا بقوانين الإقامة.ودعا ناشطون إلى مظاهرات أخرى في شارع البرلمان في نيودلهي لرفض زيارة

محمد بن سلمان إلى الهند.وكانت الحكومة الباكستانية قد سعت لمنع مظاهرات الاحتجاج في البلاد

على زيارة بن سلمان، وسحبت تراخيص المسيرات ومنعت مؤتمرا صحفيا

للقائمين عليها، ومع ذلك شارك الآلاف في المسيرات الاحتجاجية في مناطق

عدة من باكستان.

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