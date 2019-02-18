رئيس البرلمان التركي يعلن استقالته من منصبه

2019/02/18 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن رئيس البرلمان التركي، بن علي يلدرم، الإثنين، أنه سيستقيل بسبب ترشحه لرئاسة بلدية اسطنبول في الانتخابات المحلية التركية والتي ستجرى يوم 31 مارس المقبل.وقال يلدرم مخاطبا النواب ” اليوم سأترك منصب رئيس الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان) في تركيا”.ولد يلدرم في عام 1955، وتخرج من كلية بناء السفن في جامعة اسطنبول […]

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