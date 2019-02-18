محافظ البصرة: دوائر الصحة والتربية المنقولة للمحافظات اصبحت دوائر محلية

2019/02/18 | 22:29

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بغداد اليوم- البصرة

كشف محافظ البصرة، اسعد العيداني، الاثنين (18 شباط 2019) عن صدور كتاب من رئاسة مجلس الوزراء،...





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