الفتح يكشف كواليس لقاء قائد القيادة المركزية الامريكية بعبد المهدي والحلبوسي

2019/02/18 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد تحالف الفتح ، الاثنين، ان لقاء قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى جوزيف فوتيل بعبد المهدي والحلبوسي جاء لجس النبض ولمعرفة مواقف السلطتين التشريعية والتنفيذية من التواجد الأميركي، مبينا ان رد السلطتين دبلوماسي لا أكثر.

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