مصدر أمني: العثور على جثة شاب شرق كربلاء

2019/02/18 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر أمني، اليوم الاثنين، العثور على جثة شاب شرق كربلاء.​

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