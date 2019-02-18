2019/02/18 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن نينوى عبدالرحيم الشمري، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى استخدام صلاحياته التي أتاحتها له المادة 61 من الدستور لإعلان حالة الطوارئ في نينوى وإدارتها من قبل الحكومة المركزية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشمري: لاثقة بحكومة نينوى المحلية بسبب شبهات الفساد التي تحول حول عملها) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشمري: لاثقة بحكومة نينوى المحلية بسبب شبهات الفساد التي تحول حول عملها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).