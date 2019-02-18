خطة ترامب لمراقبة إيران من العراق.. أين وصلت؟ صولاغ يحذر وكتائب حزب الله تهدد!

2019/02/18 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس مازالت تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاخيرة بشأن “مراقبة إيران من العراق” تثير ردود فعل متباينة في الساحة العراقية، فيما لا يبدو واضحاً ما إذا كان ترامب، قد بدأ بالفعل بتطبيق “خطته” لمراقبة نشاطات طهران من العراق، أم أنه كان تصريحاً عابراً حُمّل أكثر من محتواه.لكن زيارة قائد القيادة المركزية […]

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