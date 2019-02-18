بيان للاتحاد الوطني: الديمقراطي اتخذ “قراراً مؤسفاً وغير مسؤول”

2019/02/18 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس عبر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، عن استغرابه بعقد الجلسة التكميلية لبرلمان الإقليم، على الرغم من المطالبات بتأجيلها مدة 24 ساعة.وقال بيان للمكتب تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (18 شباط 2019)، إنه ” أن ما أثار دهشة جميع الأطراف أن الحزب الديمقراطي الكردستاني وبتعاون وتنسيق مع بعض القوائم الصغيرة الأخرى، وخارج […]

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